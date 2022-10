Dionisi verso l’Inter: «Ora sfide che non ci vedono favoriti! Tante assenze»

Dionisi è visibilmente soddisfatto al termine di Sassuolo-Salernitana, partita che ha visto i neroverdi dilagare con un netto 5-0 (vedi report). Il tecnico, intervenuto a DAZN, ricorda le assenze e le partite complicate che attendono la sua squadra, compresa quella con l’Inter in programma sabato 8 ottobre

MIGLIORAMENTI – Alessio Dionisi parla del buon momento del suo Sassuolo che sabato 8 ottobre ospiterà l’Inter al Mapei Stadium: «La differenza la fanno i giocatori, siamo diversi perché sono cambiati gli interpreti. Oggi possiamo e dobbiamo avere un miglior equilibrio di squadra. 12 punti sono un bel bottino ma mica ci accontenta, ora arrivano partite difficili che non ci vedono favoriti quindi ben venga il risultato di oggi. Stiamo seminando per tempi migliori, per la continuità e per quando rientreranno tutti: non dimentichiamo che non c’è nemmeno Traorè. C’è anche Defrel che è fuori, abbiamo delle assenze però è bello non parlare di loro. Speriamo di averli tutti perché da inizio stagione non li abbiamo mai avuti tutti».