Pardo: «Inter, difesa sconcertante! Handanovic? Errore sul gol di Dybala»

Pierluigi Pardo, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, piombata in crisi dopo la sconfitta contro la Roma. Un focus sulla prestazione di Handanovic e sul possibile impiego di Onana

CRISI – Pierluigi Pardo parla a proposito dell’Inter, in crisi: «Crisi Inter c’è. Questo weekend poteva succedere qualcosa per la classifica, io credo che il campionato verrà deciso in primavera è ancora lunghissimo. Detto questo cominciano ad essere pesanti gli 8 punti dal Napoli. Questo weekend ha detto che il Napoli va, che la Lazio è pericolosa. Che il Milan pur senza brillare si è portata +5. Adesso arriva la doppia-sfida col Barcellona che è complicatissima: gli spagnoli hanno 19 punti nella Liga, sì ha perso col Bayern Monaco ma non lo so. Assomiglia molto ad una vecchia sana eliminazione diretta in 180′: per come è messa la situazione le girone devi vincere almeno una volta con il Barça».

PRESTAZIONI – Pardo parla così di Lukaku e dei prossimi impegni dell’Inter: «Lukaku per le sue caratteristiche ha bisogno di un’efficienza fisica totale. Deve essere al 100%, in questo momento sarebbe un rischio la ricaduta. Inter? Nei prossimi 10 giorni si gioca molto della sua stagione: se dovesse andar male col Barcellona non si può più recuperare. In campionato ha più margine. L’augurio è che l’Inter possa passare, ma se dovesse finire in Europa League andrebbe affrontata ed i nerazzurri potrebbero vincere. Non c’è niente di terribile. Lukaku sta mancando tanto, ieri è stata una partita di intrecci. Hai avuto contro Dybala che poteva essere una soluzione: hai scelto Lukaku, che ci stava, ma al mom. Difesa? Prestazioni sconcertanti, ed una fragilità psicologica. C’è una nuvoletta di Fantozzi, gira tutto male. Handanovic? Non è quello di qualche anno fa, il mismatch col Milan ha pesato. Ma è Inzaghi che deve vedere la gerarchia con Onana. Se c’è differenza deve giocare il camerunese. Handanovic sul gol di ieri (di Dybala, ndr) non si può dire molto, ha sbagliato. L’Inter non ha un portiere top, se lo è Onana deve giocare lui».