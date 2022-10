Paganin: «Inter, dare fiducia ad Onana! Alternanza uno dei problemi»

Massimo Paganin, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Roma

CRISI – Massimo Paganin parla a proposito dell’Inter, reduce da un rotondo successo contro lo Spezia: «Qualcosa non va all’Inter. I 13 gol subiti, le difficoltà nelle ultime partite, le 4 sconfitte raccontano cosa sta accadendo. Non credo che l’Inter ne uscirà da un momento all’altro, c’è tanto lavoro da fare. Lukaku? Era in tribuna, non credo un recupero lampo. Forse proveranno a recuperarlo per il Sassuolo, non ha senso rischiare per affrettare i tempi. Handanovic? Più che il portiere io mi stupisco dell’alternanza, secondo me va presa una decisione. Se hanno preso Onana io credo che bisognerebbe dare fiducia a lui. Gli va data possibilità, se gioca ogni 10-15 giorni è difficile. La storia racconta che tenere due numeri 1 in ballo può creare delle problematiche. Difesa? Situazioni che dimostrano fragilità mentale, i dettagli nelle partite fanno la differenza. Colpe? C’è anche la componente dei giocatori, io credo sia figlia del momento. Le aspettative sono alta, c’è una partita importantissima col Barcellona. Non aiuta il momento difficile dell’Inter, i problemi dei nerazzurri non si risolvono in due giorni. Anche se dovesse vincere i problemi non sparirebbero. Peso nello spogliatoio? Non credo sia quello. Inzaghi non credo veda differenza fra i due portieri e quindi la scelta ricade sullo sloveno».