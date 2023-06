Dionisi: «Thuram giocatore forte. Frattesi, momento giusto per…»

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato l’acquisto dell’Inter di Marcus Thuram e ha riassunto le caratteristiche di Davide Frattesi su Sky Sport.

ACQUISTI – Dionisi parla in questo modo: «Thuram è un acquisto importante, è un giocatore forte e i parametro zero hanno il loro perché. L’Inter ha deciso bene di investire sul calciatore. La prima qualità che ha Frattesi è la capacità di inserimento, pochi altri hanno questo. Frattesi dipende dal sistema di gioco, dalla continuità che garantisce. L’anno scorso aveva qualche opportunità in meno perché giocava più dietro, ma è cresciuto in ogni stagione. Ha dimostrato ancora di più le sue qualità quest’anno, io l’ho fatto lavorare sulla parte difensiva quando l’ho conosciuto. Appena mi sono presentato gli ho detto di voler vedere come giocava nella metà campo difensiva. Ora è il momento giusto per andare via».