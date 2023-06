Frattesi è la priorità per l’Inter, si raffreddano tutte le altre piste! − SI

Frattesi rimane la priorità per l’Inter, che oggi ha ufficializzato il colpo Marcus Thuram (vedi articolo). Sensazioni positive, le rivali si allontanano

PRIORITÀ − Davide Frattesi assoluta priorità per l’Inter. Nerazzurri nettamente in vantaggio tant’è che nelle prossime ore il centrocampista potrebbe diventare un nuovo giocatore della Beneamata. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, c’è stato un inserimento della Roma ma non caldo. Fredde anche le piste di Juventus e Milan.