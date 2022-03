Di Stefano (sindaco Sesto San Giovanni): «Nuovo San Siro, servono 3 ok»

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, in occasione della consegna del riconoscimento ‘Città Europea dello Sport 2022’, ha risposto anche a qualche domanda sul tema nuovo stadio San Siro. Il primo cittadino è favorevole e chiama in causa anche le due squadre, Inter e Milan

QUALCOSA DI IMPORTANTE − Di Stefano sul progetto del nuovo stadio per Inter e Milan: «Nuovo Stadio San Siro? Ora della fine mi piacerebbe regalare alla città qualcosa di molto più importante. Per fare una cosa del genere servono tre ok: il primo è quello del Comune, il secondo quello dalle proprietà e il terzo è quello delle squadre (Inter e Milan, ndr). Il Comune ha già dato il suo parere favorevole 5 anni fa, ora manca il resto».

Fonte: il gazzettino metropolitano