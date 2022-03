Inter, Torino è un Sassuolo bis: c’è l’insidia di un altro aspirante nerazzurro

L’Inter incontrerà questa sera a Torino un altro giocatore obiettivo di mercato dell’estate. Come contro il Sassuolo, occhio all’insidia

L’ASPIRANTE − L’Inter questa sera a Torino sfiderà un altro aspirante nerazzurro: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è nel mirino del club di Viale Liberazione. Le sue prestazioni hanno incantato la dirigenza interista tant’è che l’obiettivo numero per l’estate è proprio il capitano granata (per la difesa). L’insidia non è da sottovalutare. Per l’Inter non è la prima volta. Già lo scorso 20 febbraio, la squadra di Simone Inzaghi ha testato contro il Sassuolo la voglia e la determinazione dei cosiddetti ‘aspiranti nerazzurri’: Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Il primo ha segnato la rete del definitivo 0-2, mentre il secondo si è reso protagonista di una grande partita contro il centrocampo nerazzurro. Anche in quel caso, orfano di Marcelo Brozovic (come oggi!). Questa sera toccherà a Bremer prendere le veci dei due italiani nero-verdi. Il difensore brasiliano sarà il diretto marcatore di Edin Dzeko. Il bosniaco dovrà giocare una prestazione eccellente sia dal punto di vista prettamente fisico che tecnico. Perché il rischio di finire nell’angolo rotture Bremer accanto a Dusan Vlahovic c’è eccome.