Spalletti: «Verona fatale per lo Scudetto. Ma non per un altro obiettivo»

Luciano Spalletti, su Dazn prima di Verona-Napoli, ha risposto ad una domanda in ottica Scudetto. Per l’ex tecnico dell’Inter, Bentegodi fatale in tal senso

VERONA − Spalletti convinto sulla gara di Verona: «Match fatale? Dipende. Fatale per la vittoria del campionato: se non vinci oggi dipende soprattutto dagli altri, mentre se vinci rimane attaccato e può succedere di tutto. Per quell’obiettivo lì può diventare fatale. Per il resto siamo dentro e dobbiamo rimanere tra le prime quattro squadre perché poi il condominio europeo è fatto di diversi abitanti».