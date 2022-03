Padovan: «Rosa Inter superiore a quella del Milan, ma non in un aspetto»

L’Inter stasera sfida il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino” nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Padovan, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, mette a confronto la rosa nerazzurra con quella del Milan e parla dell’assenza di Brozovic

PIANO B – L’Inter stasera contro il Torino proverà a rispondere al Milan, vittorioso ieri a San Siro con l’Empoli. Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, secondo Giancarlo Padovan dovrebbe valutare un piano B: «A me pare che la rosa dell’Inter sia superiore a quella del Milan. In termini di intercambiabilità no perché il vice Brozovic non esiste. Cambiare qualche sistema o principio di gioco non sarebbe affatto male. Ma è un piano B che devi preparare perché non tutti i giocatori possono giocare tutti i 90′».