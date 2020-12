Di Marzio: “Inter, difesa fondamentale. Oggi Conte e i dirigenti…”

Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri oggi sono obbligati a vincere per continuare a sperare negli ottavi di finale di Champions League.

SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio ha parlato in diretta da Monchengladbach. Queste le sue parole a “Sky Sport 24”: «Il clima in casa nerazzurra è sereno, anche tra Conte e i dirigenti. Oggi in albergo hanno parlato a lungo. Vero però che in caso di eliminazione oggi ci sarà la pressione di dover giustificare questo mancato risultato. Vincendo invece avrai un’altra settimana per sperare».

CERCASI VITTORIA – Di Marzio ha poi parlato di chi oggi potrà essere importante per i nerazzurri: «Vidal al momento non è stato il valore aggiunto che ci si aspettava. Meglio contro il Sassuolo, ma in Champions League sicuramente no. L’Inter oggi si affida a Lukaku e alla difesa. Il Borussia Monchengladbach ha il secondo attacco della competizione: i tre dietro possono cercare di domare l’attacco tedesco. Quest’anno i nerazzurri hanno preso troppi gol ed essere più coperti può essere il punto di partenza». (QUI la probabile formazione dell’Inter).