Borussia Monchengladbach-Inter, diffidati e squalificati per la Champions League

Arbitro ammonizione

Borussia Monchengladbach-Inter si giocherà alle ore 21, al Borussia Park, per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, come diffidati e squalificati c’è sempre lo stesso nome. Qui il riepilogo per tutto il turno che è cominciato alle ore 18.55



BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER martedì 1 dicembre ore 21.00

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA GRUPPO B

Diffidati Borussia Monchengladbach: nessuno (prossima partita Real Madrid in trasferta)

Squalificati Borussia Monchengladbach: nessuno

Diffidati Inter: Arturo Vidal (prossima partita Shakhtar Donetsk in casa)

Squalificati Inter: Arturo Vidal (una giornata)