Di Livio: «Dumfries non mi convince. Lukaku? Non merita, sembra il fratello!»

L’ex calciatore Di Livio, ospite della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport+, ha espresso una sua opinione su due calciatori dell’Inter. Nello specifico ha parlato di Dumfries e di Lukaku.

DUBBIE QUALITÀ − Angelo Di Livio ha espresso una sua opinione sull’esterno olandese dell’Inter Denzel Dumfries: «Io un po’ di dubbi su questo giocatore li ho. L’ho visto anche crossare a Monza un paio di volte e non è neanche riuscito a sollevare la palla».

INVOLUZIONE − L’ex calciatore della Juventus ha poi parlato anche della stagione sottotono di Romelu Lukaku: «Questo secondo me è il fratello di Lukaku. Non è il primo Lukaku. Non è il calciatore visto con Antonio Conte, quello era devastante. Questo cammina e non merita oggi di giocare. Il giocatore visto a Monza ha fatto malissimo e ha perso tutte le palle».