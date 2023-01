Stramaccioni: «L’Inter? Deve fare di più in un lato! Bellissima Serie A»

Stramaccioni trova una mancanza nell’Inter che ha ripreso il 2023, a prescindere dall’errore di Sacchi. L’ex allenatore nerazzurro, in collegamento con Supertele su DAZN, ha fatto i complimenti all’intera Serie A per la ripartenza dopo i Mondiali.

IN CRESCITA – Andrea Stramaccioni ha visto due giornate di buon livello: «Sto vedendo un bel campionato. In questo weekend ci sono state tre rimonte, di cui due in Milan-Roma e Lazio-Empoli da 2-0 a 2-2. L’Inter probabilmente, se vuole tornare a parlare di quello che merita cioè lo scudetto, fuori casa deve fare di più dal punto di vista della solidità, perché prende troppi gol. Ma è una bellissima Serie A».