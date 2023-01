Darmian: «Difendere Coppa Italia e Supercoppa. Rinnovo? Da meritare!»

Darmian, dopo la prima parte dell’intervista (vedi articolo), si è esposto sui prossimi impegni dell’Inter quali la Coppa Italia col Parma e la Supercoppa Italiana contro il Milan. Il difensore ha poi chiuso sul rinnovo.

DIFENDERE I TITOLI − Matteo Darmian si è espresso sui due trofei che l’Inter vorrà difendere: «Quando giochi per un club come l’Inter ogni partita è importante, abbiamo una gara delicata come quella di Coppa Italia, trofeo che vogliamo difendere a tutti i costi. E poi vogliamo giocarcela in Arabia Saudita per portare a casa la Supercoppa Italiana. Rinnovo? È l’ultimo dei pensieri, adesso sono concentrato sul campo e cercherò di lavorare per meritarmelo». Le sue parole riportate durante Sport Mediaset Monday Night.