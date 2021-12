Di Gregorio festeggia un’altra vittoria del Monza: rimonta casalinga

Vittoria casalinga in rimonta per il Monza contro il Frosinone. In campo anche Michele Di Gregorio, portiere in prestito dall’Inter. Ancora assente invece il difensore Lorenzo Pirola.

RIMONTA – Due gol subiti, ma tre punti finali. Festeggiano Michele Di Gregorio e il Monza una vittoria in rimonta contro una squadra certamente non facile come il Frosinone. A passare in vantaggio per due reti a zero sono proprio i ciociari che prima aprono con l’ex nerazzurro Garritano a inizio secondo tempo, poi poco dopo raddoppiano con Zerbin. Al 70′ si scatenano però i padroni di casa che trovano i due gol del pareggio grazie a Carlos Augusto e Ciurria, per poi siglare la rete del definitivo 3-2 con Mazzitelli su rigore in pieno recupero.