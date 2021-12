Inter Women, niente beffa: il Sassuolo la ribalta ma al 90′ ci pensa Bonetti!

Inter Women, niente sorpasso ma nemmeno beffa! Il 2-2 di Inter-Sassuolo non cambia le posizioni in classifica al giro di boa della Serie A Femminile, che vede la squadra di coach Guarino al terzo posto

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore dell’Inter Women (vedi articolo), la ripresa è solo a tinte neroverdi. Il Sassuolo impiega sette minuti per ribaltare il risultato: il l’1-2 è firmato Sofia Cantore (51′) e Kamila Dubcova (58′). Al 90′, però, ci pensa Tatiana Bonetti, che sfrutta anche l’incertezza della numero uno ospite. Inter-Sassuolo termina 2-2 e significa stessa classifica in Serie A Femminile: il Sassuolo secondo sale a 25, l’Inter di Rita Guarino terza insegue a 22.