Fiorentina, 3 di fila: segna ancora Vlahovic. Salernitana sempre più giù

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che archivia la pratica Salernitana con un 4-0 al Franchi. Le reti decisive sono di Giacomo Bonaventura e del solito Dusan Vlahovic.

TRE DI FILA – Prosegue il buon momento di forma della Fiorentina che – dopo la sconfitta per 2-1 con l’Empoli – agguanta oggi la sua terza vittoria di fila. A cadere è la Salernitana, che non riesce a scuotersi dall’ultimo posto in classifica. La gara si apre al 31′ con Giacomo Bonaventura che buca Belec grazie a un destro da fuori area. Nella ripresa il raddoppio arriva tramite il solito, immenso, Dusan Vlahovic: sinistro dal limite dell’area che lo fa salire a 14 gol in questo campionato. Nel finale arrivano altri due gol: prima il 3-0 con un sinistro sotto la traversa sempre di Vlahovic, poi il 4-0 firmato Youssef Maleh.