Di Gennaro: «La rivale del Napoli è il Milan. L’Inter ha una buona rosa ma…»

Il pronostico di Di Gennaro, pensando al rientro in Serie A dopo la pausa per il Mondiale. Il commentatore sportivo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parla di Milan, Inter e Juventus, possibili rivali del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica.

– Tra le squadre di Serie A nominate da Antonio Di Gennaro, che aspirano alla vetta della classifica, c’è anche l’Inter. Secondo quanto riferito dal commentatore sportivo sulle frequenze di TMW Radio: «La rivale del Napoli? Secondo me è il Milan perché ha la capacità di giocare a certi ritmi. A differenza dell’Inter che, pur avendo la rosa, fa fatica a certi ritmi. La Juventus è un punto interrogativo. Ha vinto le ultime sei partite e non ha preso gol. A gennaio, se rientrano Federico Chiesa e Paul Pogba a pieno regime, con l’Angel Di Maria vero, sistemate certe cose, la Juventus può dire la sua. Ma non devono sbagliare nulla, perché il Napoli dovrebbe comunque avere un crollo verticale». Questo il pensiero sul campionato espresso da Di Gennaro nel corso della trasmissione radiofonica. Dello stesso parere sembra essere Luigi Cagni (vedi articolo).