Calhanoglu titolare con la Turchia, capitano e nuovo ruolo

Si gioca alle 18 l’amichevole tra Turchia e Scozia a Diyarbakir. Il centrocampista dell’Inter sarà capitano dei suoi questa sera e schierato in un ruolo diverso dal solito: esterno nel 3-4-3 del Commissario Tecnico Kuntz.

TITOLARE E CAPITANO – Hakan Calhanoglu è pronto a scendere in campo per rappresentare in qualità di capitano la sua Turchia in amichevole contro la Scozia. Il centrocampista dell’Inter questa sera agirà in un ruolo diverso dal solito, ovvero sulla sinistra del tridente completato da Cengiz Under e Cenk Tosun.