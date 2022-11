Paventi: «Lukaku? Nuovo acquisto per l’Inter a gennaio. Brozovic, dico…»

Il giornalista Andrea Paventi, ospite di Sky Sport24, ha parlato dell’importanza del Mondiale per alcuni calciatori dell’Inter. In particolare si è soffermato su Lukaku e Brozovic

OCCASIONE LUKAKU − Secondo Paventi, Romelu Lukau potrebbe sfruttare l’appuntamento Mondiale per recuperare al meglio. Il suo pensiero: «Gli esami dell’altro giorno ci parlano di una situazione in miglioramento. Probabilmente salterà la prima e la seconda partita del girone, ma quando tornerà sarà un banco di prova importante anche per lui. Lukaku è il giocatore più importante del mercato dei nerazzurri, che hanno dovuto fare a meno di lui per due mesi. Quando ha giocato ha fatto molto bene segnando anche alcuni gol, dimostrando di essere un giocatore top. Da gennaio, considerando anche la sfida al Napoli, riaverlo potrebbe essere un nuovo acquisto per l’Inter».

RIPRENDERSI L’INTER − Come per Correa a Lukaku, anche Marcelo Brozovic può approfittare del Mondiale per riprendersi la titolarità nell’Inter: «Stessa cosa vale anche per Brozovic, giocatore insostituibile negli ultimi anni. Anche lui ha saltato tante partite. È tornato da poco e non ha ancora mai giocato titolare. Con la Croazia può ritrovare quella condizione fisica e può mettersi in competizione con Calhanoglu che lo ha ben sostituito nell’ultimo periodo. Anche se io penso che il titolare sarà il croato. Inzaghi è stato bravo a trovare quella soluzione. Quindi quando non c’è Brozovic si può giostrare su quest’asse e perché no anche vederli in campo insieme».