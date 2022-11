Cagni: «Anti Napoli? Il Milan! L’Inter è dietro nel ritmo, Inzaghi ci lavori su»

Luigi Cagni, intervenuto in collegamento su Tmw Radio, si è espresso sulla squadra che potrebbe dare filo da torcere al Napoli. Il tecnico non dice l’Inter ma il Milan per motivi di ritmo. Poi consiglia Inzaghi

RIVALE − Gigi Cagni ritiene l’Inter dietro per ritmo a Napoli e Milan: «Vera antagonista degli azzurri? Per me c’è solo il Milan dietro, perché l’Inter col ritmo al momento non ci sta, se lo alza allora si. Infatti è andata bene solo in partite che ha giocato con ritmo alto. Inzaghi deve fare qualcosa lì. Le squadre che stanno davanti sono quelle che giocano con un ritmo alto. Al momento dico solo i rossoneri come squadra che può stare dietro al Napoli».