Di Gennaro: «Lautaro Martinez via dall’Inter? Segnale negativo! Servono nuovi»

Di Gennaro boccia del tutto l’ipotesi che Lautaro Martinez possa lasciare l’Inter. In collegamento con La Domenica Sportiva Estate su Rai 2, l’ex centrocampista sostiene come la società debba aggiungere giocatori e non venderne.

PIÙ ANZICHÉ MENO – Antonio Di Gennaro preannuncia colpi in entrata per l’Inter: «Prendere Kristjan Asllani, Paulo Dybala e Henrikh Mkhitaryan? Non sono troppi, anche perché la qualità è quella che serve alle grandi squadre. Andranno via Matias Vecino, Arturo Vidal e altri giocatori, avranno bisogno di altri. Dybala può fare trequartista o seconda punta, Mkhitaryan può giocare in tanti ruoli. Asllani è un talento, si ritaglierà uno spazio importante. Se arriva anche Romelu Lukaku vanno a completare in maniera importante, poi bisogna vedere le vendite. Si parla di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, darebbero però un segnale negativo: con Dybala può trovare una sintonia importante».