Loftus-Cheek un jolly per Tuchel: ecco dove ha giocato in stagione

Il mercato dell’Inter ha tra le sue opzioni anche Loftus-Cheek. Il centrocampista nella stagione col Chelsea ha scoperto nuovi ruoli.

OPZIONE IN MEZZO – Ruben Loftus-Cheek è un nome comparso un po’ a sorpresa tra le opzione di mercato dell’Inter. Il giocatore è stato offerto ai nerazzurri e l’ipotesi stuzzica. Il classe ’96 infatti è un centrocampista con gran fisico e abilità tattiche che gli permettono di giocare praticamente ovunque. Un jolly che fa sempre comodo, pronto per ogni situazione. Come ha giocato nella stagione appena conclusa?

NUOVI RUOLI – L’inglese è uno che in carriera è abituato a cambiare ruolo. A centrocampo sa fare tutto, dal trequartista al mediano passando per l’interno. Negli anni è stato allenato da maestri nella formazione del ruolo come Sarri e Mourinho. Tuchel nel 2021-2022 lo ha visto anche in una posizione differente. Questa è la sua heatmap stagionale presa da Sofascore:

Per un centrocampista è evidente che qualcosa non torna. Il tecnico tedesco infatti oltre che a centrocampo lo ha sfruttato spesso sulla destra nel suo 3-5-2 o simili. Come esterno a tutta fascia. Come prima alternativa dopo i problemi fisici delle altre opzioni. Loftus-Cheek ha risposto presente come sempre, imparando a gestire anche questo ruolo. Ma Tuchel non si è fermato qui. Perché lo ha anche arretrato in difesa, come braccetto di destra della difesa a tre. Insomma il classe ’96 ha imparato ancora altro. Dimostrandosi sempre più un coltellino svizzero. Pronto per ogni occasione. La risorsa perfetta dalla panchina.