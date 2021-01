Di Gennaro: Â«Inter-Juventus, c’Ã¨ Lukaku. Tra Chiellini e Demiral scelgo luiÂ»

Di Gennaro: «Inter-Juventus, c’è Lukaku. Tra Chiellini e Demiral scelgo lui»

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro ha parlato di Inter-Juventus, che vedrà Romelu Lukaku in campo: la scelta che farebbe l’opinionista tra Giorgio Chiellini e Merih Demiral

DERBY D’ITALIA – Queste le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. «Inter-Juventus? Andrà capito bene com’è messa la difesa della Juventus… Oltre a Cuadrado e Alex Sandro c’è il discorso De Ligt, visto che dall’altra parte c’è un giocatore decisivo come Lukaku».

SCELTA – Di Gennaro ha scelto così tra Giorgio Chiellini al 50% e Merih Demiral al 100% da schierare in campo domenica sera. «Bella domanda. Io Chiellini l’ho visto ieri e per un’ora ha fatto bene: queste partite, poi, le sente in modo particolare quindi sceglierei lui».