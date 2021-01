Inter-Juventus, Conte non ha grandi dubbi: buone notizie dal fronte Sensi

Antonio Conte Inter

Antonio Conte non avrebbe grandi dubbi in vista di Inter-Juventus, Derby d’Italia in programma domenica sera: buone notizie dal fronte Stefano Sensi

AGGIORNAMENTO – Da “Sky Sport 24” arrivano le ultime in casa Inter in vista del big match di domenica contro la Juventus. Non ci sarebbero grandi dubbi di formazione da parte di Antonio Conte su chi partirà dal primo minuto a San Siro. L’allenamento è in corso e sono tutti in gruppo, tranne ovviamente l’infortunato Danilo D’Ambrosio. Anche Stefano Sensi è rientrato in gruppo dopo lo spavento pre Fiorentina in Coppa Italia di mercoledì scorso. Per quanto riguarda Christian Eriksen, il danese, in un ruolo nuovo, non sarebbe stato bocciato, ma il titolare resterebbe Marcelo Brozovic, visti gli assist, la continuità e i termini difensivi garantiti dal croato.