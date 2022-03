Di Gennaro: «Inter, nel finale di Liverpool mi sarei aspettato due ingressi»

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Tmw radio, ritiene che all’Inter nel finale di Liverpool mancavano due giocatori dalla panchina. L’ex giocatore non ha dubbi

MANCAVA QUALCUNO − Le parole di Di Gennaro dopo Anfield: «L’espulsione di Alexis Sanchez ha complicato tutto. Mi sarei aspettato però gli ingressi di Edin Dzeko e anche quello di Robins Gosens, ma ripeto che il rosso ha modificato i piani. Secondo me Simone Inzaghi l’aveva preparata bene con due attaccanti mobili. Forse è mancato Dzeko nel finale, poteva dare qualcosa in più. Forse ha pensato anche al campionato. Nel complesso delle due partite col Liverpool l’ambiente ha la consapevolezza che in futuro in Europa può dire la sua, la squadra ha tenuto il passo contro un club fortissimo».