Cassano: «Inter, pensavo a gap più grande col Liverpool. Non l’ho visto»

Antonio Cassano, sulla Bobo Tv, ha commentato il doppio confronto dell’Inter contro il Liverpool. Per l’ex giocatore, nessun gap tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Jurgen Klopp

GRANDE INTER − Cassano elogia la grande prestazione dei nerazzurri ad Anfield: «Complimenti all’Inter, la mia squadra del cuore. Non ha demeritato assolutamente contro il Liverpool, se le giocata a viso aperto sia all’andata che al ritorno. Mi sarebbe piaciuto vedere la squadra in 11. Pensavo ad un gap molto più grande, non ho visto questo grande gap. Il Liverpool non ha rubato niente però l’Inter di questo passo qua può crescere in Italia e soprattutto in Europa. Insieme all’Atalanta mi ha soddisfatto di più. Sono andati ad Anfield a testa alta, che gol di Lautaro Martinez!».