Lombardo: «Inter, col Torino vita non semplice. Prossime tre gare difficili»

In diretta dagli studi di Sportitalia, Marco Lombardo ritiene la gara contro il Torino di domenica sera non facile per l’Inter. Poi, un confronto sul calendario delle due squadre milanesi

CALENDARIO − Il parere di Lombardo sull’imminente giornata di campionato e sulle prossime tre: «Gara più difficile di questo turno di campionato? Il Napoli avrà una partita dura a Verona ma nemmeno l’Inter avrà vita semplice col Torino. Se guardi le prossime tre partite tra Inter e Milan, è più complicato il calendario dei nerazzurri rispetto a quello della squadra di Stefano Pioli».