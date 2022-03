Fantacalcio Inter: i consigli per la 29ª giornata di Serie A (Torino-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventinovesima giornata di campionato, Torino-Inter

GIÀ IN CAMPO − La Serie A ritorna in campo con la ventinovesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio domani pomeriggio con l’anticipo tra Salernitana e Sassuolo (ore 15.00) e si chiuderà lunedì sera con il match dell’Olimpico tra Lazio e Venezia. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

VERSO LA SECONDA STELLA − La vittoria a Liverpool per 0-1 con conseguente eliminazione dalla Champions League dovrà essere una spinta in più per i nerazzurri in vista di questo trepidante finale di stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, acquisendo un ottimo bagaglio di conoscenze dal doppio confronto europeo. Ora testa al campionato con l’obiettivo seconda stella più che fattibile. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Torino-Inter. Match in programma domenica sera a partire dalle 20.45.

TORINO-INTER, CONSIGLI FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Iniziando dai consigliati al Fantacalcio per Torino-Inter, il primo nome è quello di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, dopo il turno di riposo forzato in settimana per squalifica, vorrà sprigionare tutta l’energia espressa già contro la Salernitana anche nel match di domenica sera. In una gara di lotta e intensità, serve necessariamente l’uomo più dinamico in casa Inter. Al Fantacalcio, è un big da schierare sempre.

Tre gol contro la Salernitana, euro-gol ad Anfield, quattro giorni monstre per Lautaro Martinez. La ciliegina sulla torta bisogna metterla a Torino. L’altro consigliato al Fantacalcio in vista di Torino-Inter è proprio il Toro. Il periodo no sembra ormai alle spalle e per raggiungere il secondo tricolore di fila serve un Lautaro Martinez in formato Argentina. Col Torino, ha peraltro un buon feeling: quattro reti e un assist nelle ultime cinque partite.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Tra gli sconsigliati al Fantacalcio in Torino-Inter, non fa impazzire Edin Dzeko. Nonostante il riposo con il Liverpool in Champions League, la sfida di Torino contro Bremer sembra molto complicata se non proibitiva. Il centrale brasiliano ha già messo in tasca in questa stagione quasi tutto il parterre offensivo della Serie A. Il bosniaco potrebbe essere l’ultimo della lista.

POSSIBILE SOPRESA − Prima da titolare? Lui lo spera. Si tratta di Robin Gosens. Diversi minuti già contro Milan e Salernitana, partita in cui ha collezionato il suo primo assist in nerazzurro. Risparmiato invece a Liverpool. Al Fantacalcio, si deve schierare. Il tedesco ha infatti molto possibilità di giocare titolare al posto di Ivan Perisic.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Tra gli indisponibili, out sicuramente Stefan de Vrij, infortunatosi a Liverpool. Brozovic dovrebbe farcela ma meglio usare ancora il condizionale.