Di Carlo: «Zielinski è forte! Scudetto? Inter squadra che gioca meglio, ma…»

Gianluca Di Carlo, agente FIFA e intermediario, ha parlato anche di Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza di contratto col Napoli, accostato a Juventus e Inter.

AFFARE – Queste le parole di Gianluca Di Carlo, agente FIFA e intermediario, a SportItalia su Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza di contratto col Napoli, accostato a Juventus e Inter. «Posto che l’affare Zielinski mi sembra più facile da fare a zero, a giugno, che a gennaio pagandolo per i club italiani – si legge su SportItalia.com –. Parliamo comunque di un giocatore che due anni fa poteva andare al Liverpool. E’ maturato perfettamente per il percorso giusto che ha fatto: dalla Polonia, all’Udinese, con il passaggio all’Empoli, poi il Napoli dove è arrivato dopo essere diventato importante in Friuli. E’ un giocatore di classe sul quale non c’è molto da dire: che giochi al Napoli, alla Juventus, all’Inter o al Milan, lui è forte».

SCUDETTO – Di Carlo sulla lotta scudetto. «La squadra che gioca meglio è l’Inter, ma come testa la Juventus può essere la vera pretendente allo Scudetto. Come valori e tutto il resto i nerazzurri sono avanti, ma nel calcio ci vuole la testa e dico i bianconeri».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar