Barzaghi: «Obiettivo Inzaghi, da re di coppe a re di campionato!»

Barzaghi si è focalizzato sul lavoro di Simone Inzaghi all’Inter. Si tratta della sua miglior versione in carriera da allenatore per quanto riguarda la Serie A.

NUOVO OBIETTIVO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi si è espresso su Simone Inzaghi: «L’Inter deve affrontare l’Atalanta, mai sfida semplice. Lo scorso anno vinse 3-2 a Bergamo e anche in casa, Inzaghi sta trovando la sua migliore versione in campionato. L’inizio di quest’anno ci fa vedere come si progredito, mai stato primo dopo 10 giornate. Ci sta dando delle risposte importanti, non solo re di coppe ma vuole esserlo anche di campionato. L’obiettivo è la seconda stella».