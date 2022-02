Di Canio: «Inter sfortunata due volte. Van Dijk non come due anni fa ma…»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Sport, ritiene l’Inter sfortunata in questo doppio confronto col Liverpool. Poi, qualche battuta nei confronti di van Dijk

SFORTUNA − Il commento di Di Canio sul sorteggio dei nerazzurri: «Sfortunata l’Inter. Perché non c’era solo il Lille ma anche l’Ajax che aveva beccato ma poi hanno dovuto rifare il sorteggio. Il Liverpool al momento ha delle difficoltà ma è sempre tanta roba. E’ una squadra esperta che ha ritrovato voglia e volontà, Virgil van Dijk non è quello di due anni fa ma all’80% è sempre fortissimo. Inter sfortunata anche per l’assenza di Nicolò Barella».