De Vrij: «La cosa principale era qualificarsi! Juventus? Vogliamo vincere»

Intervenuto dopo Bayern Monaco-Inter a Mediaset Infinity, Stefan De Vrij ha commentato la sconfitta con i bavaresi per 2-0, con un occhio alla prossima di campionato contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni del numero 6 nerazzurro

IN CRESCITA – Stefan De Vrij è positivo nonostante la sconfitta subita dai nerazzurri contro il Bayern Monaco. L’olandese, intervistato da Marco Barzaghi, ha commentato il match con un occhio alla partita contro la Juventus: «La cosa principale era qualificarci per il prossimo turno e lo avevamo già fatto. Siamo venuti qua per fare una grande partita, anche se sapevamo che sarebbe stata dura ma ci abbiamo messo tutto. Si vede il percorso che abbiamo fatto, i miglioramenti. Anche stasera con tanti cambi e con tanti giocatori che hanno avuto la possibilità di mostrarsi. Abbiamo parlato tanto e si è vista una squadra con un atteggiamento diverso, un altro spirito. Stiamo crescendo e c’è da migliorare. La partita con la Juventus è importantissima, vogliamo vincere».