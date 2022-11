Inzaghi: «Mané? Mai successo, fortunatamente non era decisiva! Su Lukaku…»

Simone Inzaghi dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, intervistato da Mediaset ha parlato di ha analizzato la partita dicendosi soddisfatto per il turnover effettuato.

ININFLUENTE – Simone Inzaghi dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, su Mediaset ha parlato così: «Abbiamo passato un girone importante che ci dà grandissima soddisfazione. Stasera abbiamo fatto una buona gara contro una squadra fortissima, potevamo sbloccarla subito con l’occasione di Lautaro Martinez e il rigore, poi abbiamo preso gol da una disattenzione su calcio piazzato. Solitamente quando un arbitro viene chiamato non mi è mai successo che tornasse indietro e invece così è stato, fortunatamente non era decisiva. Magari passando in vantaggio con Lautaro Martinez la partita andava in un’altra maniera. Scontro diretto in campionato? Domenica abbiamo una partita importantissima, ne mancano tre da qui alla sosta. Stasera hanno giocato tutti e bene, sono riuscito anche ad alternare i giocatori».

L’INFORTUNIO – Inzaghi parla così dell’infortunio dell’attaccante belga: «Lukaku? Chiaramente dispiace perché è un giocatore importantissimo, purtroppo ha avuto questo rallentamento. Noi lo aspetteremo, chiaramente sarà un valore aggiunto per noi».