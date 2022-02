De Rosa: «L’Inter ha un set ball vincendo il Derby. Occhio a due giocatori»

Direttamente dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Geri De Rosa, ha presentato il Derby di Milano tra Inter e Milan. Due giocatori da tenere d’occhio con i nerazzurri che hanno una grande chance

GUASTATORI − De Rosa si distacca dall’analisi di Oddo (vedi articolo) e individua due giocatori in particolare: «Marcelo Brozovic è in grado di sfuggire a tanti marcatori. Alessandro Bastoni e Theo Hernandez possono essere i guastatori del Derby che potrebbe essere bloccato. Gli allenatori possono affidargli la mossa che l’altro faticherà a contenere. Bastoni mi piace tantissimo, fa il centrocampista aggiunto. Theo Hernandez è devastante sulla fascia».

SET BALL − Sulla possibilità di vincere il Derby da parte dell’Inter, il parere di De Rosa: «Il Derby può essere importante per l’Inter perché ha una partita in meno e in caso di successo potrebbe scappare via. Sarebbe una mazzata invece per il Milan perdere il Derby, evidente che i nerazzurri hanno un set ball, arriverebbero ad avere un scontro diretto a favore».