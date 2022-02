Oddo: «Inter-Milan? Pesa più per i rossoneri. Brozovic-Kessié, la chiave»

Massimo Oddo, ex giocatore rossonero, ha parlato in collegamento a Sky Sport del Derby di Milano tra Inter e Milan. Le sue parole sul peso di questa gara nonché su alcuni illustri protagonisti: Brozovic, Kessié e Calhanoglu

CHIAVE − Per Oddo, il Derby si deciderà a centrocampo: «Marcelo Brozovic- Franck Kessié il duello chiave del Derby. Credo che l’uomo chiave per l’Inter è il croato, da li passano tutte le manovre. È il vero insostituibile. Dipenderà molto da come il Milan sarà in grado di fermalo, se Kessié lo farà bene, il Milan avrà un grande vantaggio».

PERSONALITÀ − Oddo non ha dubbi sul centrocampista turco: «Hakan Calhanoglu? Già ottima personalità quando ha deciso di accettare l’Inter in estate. È sempre stato un buonissimo giocatore al Milan, nonostante qualche problema all’inizio. Si è fatto valere, all’Inter sta facendo molto bene e si sta rivelando un giocatore importante per Simone Inzaghi. Valore Derby? Pesa più per il Milan, un’eventuale vittoria dell’Inter andrebbe a causare un distacco troppo grande».