Inter, per il Derby serve supporto: Marotta e Antonello vicini alla squadra

L’Inter prepara il Derby di Milano di sabato pomeriggio. Ad Appiano Gentile, non manca il supporto della dirigenza nerazzurra, oggi vicina alla squadra con Marotta e Antonello

VICINANZA − L’Inter è attesa dal Derby-scudetto contro i cugini del Milan. Inzaghi e la squadra stanno preparando la gara con le ultime di formazione quasi decise (vedi articolo). Ad Appiano Gentile, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, presenti anche Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Per giocare e vincere un Derby è necessario il supporto di tutti, ecco perché i due dirigenti nerazzurri non hanno voluto lasciare soli Simone Inzaghi e la squadra in vista di un appuntamento così importante.