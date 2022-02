Inter-Milan, ad Appiano tutti presenti tranne uno. Inzaghi medita sull’undici

È già l’antivigilia di Inter-Milan, il Derby di Milano. Oggi, Simone Inzaghi ritrova tutti i giocatori ad Appiano Gentile tranne uno che si allenerà a partire da domani. Intanto sulla formazione, non attese novità

ULTIME − Inter-Milan -2. Si avvicina il Derby di Milano, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00. Oltre a Stefano Pioli, sempre alle prese con l’infermeria (vedi articolo), Inzaghi sta preparando la partita in quel di Appiano Gentile. Tutti a disposizione per l’allenamento odierno tranne Alexis Sanchez che inizierà a lavorare con la squadra solamente domani. Rientrato anche Lautaro Martinez, carico e motivato dopo la rete con la casacca dell’Argentina. In vista dell’undici da schierare, Inzaghi non dovrebbe fare variazioni e schiererà la formazione tipo.