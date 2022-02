FOTO − Inter Women, le nerazzurre di Guarino al lavoro per l’Empoli

L’Inter Women, domenica pomeriggio, giocherà in campionato contro l’Empoli. Le ragazze di Rita Guarino vogliono preparare al match la gara di campionato dopo il pareggio contro la Juventus in Coppa Italia

ALLENAMENTO − Subito al lavoro l’Inter Women per preparare al meglio la partita di Serie A femminile contro l’Empoli. Le nerazzurre di Rita Guarino, dopo il pari di domenica scorsa contro la Juventus in Coppa Italia, vorranno ritrovare i tre punti per continuare la buona marcia in campionato.

L’Inter Women ha vinto l’uscita in campionato contro la Lazio 1-3 ed è quinta in campionato a quota 26 punti.