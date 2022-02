Ibrahimovic più no che sì, Tomori ci prova: le ultime in vista di Inter-Milan

Ibrahimovic e Tomori tengono banco in casa Milan. Con Pioli che spera di recuperare almeno uno dei due in vista del Derby di Milano Inter-Milan. Le ultime da Milanello

LE ULTIME − Baiocchini, in collegamento da Milanello per Sky Sport, racconta le novità sulle condizioni fisiche degli acciaccati in casa Milan. Le ultime su Ibrahimovic e Tomori: «Zlatan Ibrahimovic non si è ancora allenato. La maglia da titolare non l’avrà addosso. Anche Rebic ha svolto allenamento a parte e non sarà titolare. L’unica buona notizia è Fikayo Tomori. Ha lavorato per il secondo giorno di fila con il gruppo e in parte. Dunque dovrebbe andare verso la convocazione contro l’Inter. La scalata di Pioli continua e sta facendo sempre meglio. Nel Milan la sua media punti continua a crescere e salire e come rosa è inferiore a magari chi prima di lui aveva fatto tanti investimenti. Il Derby servirà per riaprire il campionato per avvicinarsi all’Inter e dire la sua fino alla fine».