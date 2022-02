Brazao, il problema è solo l’iter burocratico: l’Inter ora aspetta l’annuncio

Brazao ha già lasciato l’Inter. Fisicamente e mentalmente, visto che la sua carriera per il momento sta continuando in Patria. Il portiere brasiliano non è ancora stato annunciato ma non ci sono problemi per quanto riguarda il suo trasferimento in Brasile

ITER TORTUOSO – Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma Gabriel Brazao è a tutti gli effetti a disposizione del Cruzeiro (vedi articolo). La società brasiliana ha in possesso tutti i documenti necessari per completare il tesseramento del portiere classe 2000. Completato l’iter burocratico, Brazao verrà tesserato e finalmente annunciato ufficialmente. Un iter più lungo e tortuoso del previsto ma prossimo alla definizione. Brazao arriva dall’Inter in prestito fino al 30 giugno 2023, quindi quasi per un anno e mezzo. Il Cruzeiro a breve avrà un nuovo portiere arruolabile anche per le partite ufficiali, oltre che per gli allenamenti.