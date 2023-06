De Paola: «Inzaghi, la scommessa vera è lo scudetto. Inter non può…»

Paolo De Paola ha parlato di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City (e non solo).

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa lascia la finale di Champions League? Guardiola ha ribaltato completamente i suoi canoni di gioco, è passato da un tiki-taka spesso stucchevole a una libertà che lascia ai suoi giocatori, creando delle situazioni di gioco nuove. L’Inter è stata bravissima con Acerbi, con tutta la difesa e anche con il centrocampo nello spezzare tutte le dinamiche di gioco del City e nel ripartire al meglio. Chapeau all’Inter, ma ricordiamo che il calcio è evoluzione. Il City è la prima delle due big con il PSG a vincere la Champions e lo ha fatto grazie al lavoro di un grande allenatore. È passato dal tiki-taka a un’organizzazione diversa e molto più verticale, tutto questo però è dovuto alla creazione di un’organizzazione di gioco».

SCOMMESSA VERA – De Paola sull’allenatore dell’Inter. «Come ne esce Simone Inzaghi? La scommessa vera di Inzaghi è lo Scudetto. Il punto chiave, o forse il punto debole, di questo allenatore è la continuità. Per brevi tempi la sua Inter può essere straordinaria, come lo è stata in questo finale di Champions. Se però perdi 12 partite non va bene, non riesci ad essere competitivo in campionato nonostante la rosa più forte della Serie A insieme alla Juventus. L’Inter però non può accontentarsi di vincere una Coppa Italia o della Supercoppa, con tutto il rispetto di questi trofei».