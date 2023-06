De Vrij vicino al rinnovo! Tre ceduti e quattro in dubbio: le manovre dell’Inter – TS

Il mercato dell’Inter è già iniziato e la dirigenza dopo la grande stagione appena conclusa, è subito a lavoro per programmare il nuovo percorso targato ancora Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà una sorta di rivoluzione in nerazzurro, con almeno tre ceduti e quattro giocatori in dubbio. Stefan de Vrij dovrebbe rinnovare a breve.

LE MANOVRE – Da oggi Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin inizieranno a mettere nero su bianco le strategie disegnate nel corso degli ultimi mesi ma, come ha spiegato il presidente Steven Zhang dopo la finale di Champions League. In rosa ci sarà una sorta di rivoluzione, partendo dai giocatori cedibili come Robin Gosens, Joaquin Correa e attenzione a Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda i contratti in scadenza, invece, punti di domanda sul futuro di Samir Handanovic, Alex Cordaz e Danilo D’Ambrosio. Stefan de Vrij, invece, dovrebbe rinnovare per due anni, mentre sembra allontanarsi Edin Dzeko.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini