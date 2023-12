De Laurentiis: «Non si può vincere sempre, se non imbrogliando!»

De Laurentiis punge probabilmente la Juventus quando si parla di scudetti vinti consecutivamente ogni anno. Il patron del Napoli parla di imbrogli.

PUNGE − Le parole di De Laurentiis provocatorie durante la cerimonia della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti: «Vi prometto che sarà ripetibile per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno. Per vincere uno Scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. E anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera: senso di appagamento, senso di frustrazione perché dalla famiglia arrivano segnali di irrequietezza, ma anche problemi di rafforzamento delle altre squadre perché mica il campionato uno lo gioca da solo».