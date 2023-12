Cuadrado: «Mi piace essere uniti, come una famiglia! Nato per giocare»

Juan Cuadrado apre il suo cuore in un’intervista rilascia a Dazn per il format “New Brothers”. Il calciatore dell’Inter racconta la sua vita privata e la sua crescita sul campo.

INIZI E CRESCITA – Juan Cuadrado torna indietro nel tempo e racconta i tempi dell’esordio in campo: «Ho iniziato a giocare a calcio da quando era piccolo, a cinque anni. È stato il mio dono dato dal cielo. Ho sempre giocato solo a calcio e non so quale sarebbe potuto essere il piano B. Penso di essere nato per giocare a calcio. Oltre al calcio seguo anche il tennis. Mi piace Roger Federer. Il calciatore che mi ha ispirato di più? Mi piaceva molto molto Ronaldinho e il Fenomeno Ronaldo. Il mio primo ruolo in campo è stato quello del trequartista, quando giocavo nelle giovanili in Colombia e anche nella squadra Indipendiente Medellin ho debuttato pure in quel ruolo. Gli infortuni di alcuni compagni terzini, tre su quattro lo erano, mi hanno fatto cambiare ruolo. Erano in emergenza e mi hanno messo a giocare lì. Ho debuttato da terzino, ho fatto anche gol, e poi da lì ho giocato quasi sempre in quel ruolo».

DIFFICOLTÀ – Cuadrado continua: «Il primo stadio in cui giocato è stato in Armenia, in Colombia. Ho avuto molti momenti difficili nella mia carriera. Il più difficile è stato quando era più ragazzo e sono andato in Argentina a provare in alcune squadre. È stato difficile perché a volte non mangiavo, mangiavo una volta al giorno. Però ero concentrato sul mio obiettivo che era diventare un calciatore e dopo sei mesi non ho avuto l’opportunità di rimanere in Argentina e sono tornato in Colombia. Lì ho fatto un provino per l’Indipendiente Medellin e sono rimasto lì».

Il racconto di Cuadrado, fra vita privata e campo

GRUPPO E FAMIGLIA – L’intervista di Cuadrado termina così: «Il mio più grande sostenitore è la mia mamma, che mi segue dappertutto. Ho un rapporto molto molto speciale con lei. È la mia guerriera e penso che tutto quello che sono è grazie a lei. L’insegnamento più grande che ho avuto me l’ha dato un mio amico: la vita non si tratta solamente di calcio se non sei nato con un proposito. Il soprannome “vespa” nasce da Luca Toni, quando giocavo nella Fiorentina. Perché tante volte io arrivavo sul fondo e crossavo e non c’era nessuno. Io andavo con la vespa e lui col cammello. Nel mio tempo libero mi piace stare con la mia famiglia, con i miei bambini, mi piace anche leggere. Un mio difetto è che a volte mi arrabbio troppo facilmente, il mio pregio è l’allegria. Le mie tre caratteristiche di giocatore sono velocità, dribbling e tecnica. La vita da spogliatoio per me è molto importante. I grandi gruppi nascono da un bello spogliatoio. A me piace molto essere uniti, come se fosse una famiglia. Penso sia la forza più grande essere uniti. Conta di più il talento o la determinazione? Tutti e due sono importanti per il calcio. Aggiungo anche la passione».