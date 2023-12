Solet: «L’Inter può sorprendere ogni avversario, stupito da 2 cose»

Solet, difensore del Salisburgo che ha affrontato l’Inter a San Siro nel girone di Champions League (assente al ritorno), ha elogiato i nerazzurri. Le sue parole a Goal.com

ESPERIENZA − Oumar Solet ritorna sul confronto contro l’Inter: «È stata una bellissima esperienza. Ma quello che penso veramente dell’Inter è che non dobbiamo dimenticare che l’anno scorso ha giocato la finale di Champions League. Bisogna avere maggiore considerazione dei nerazzurri. La partita è stata dura. Eravamo preparati sia fisicamente che mentalmente. È andata male di poco… penso che potevamo vincere, ma non è andata così. L’Inter è una grande squadra, ma la mia sensazione è che potevamo vincere. C’era un gap molto piccolo tra noi e loro».

GRANDE SQUADRA − Ancora Solet su ciò che lo ha sorpreso: «L’atmosfera, il modo in cui difendono… Abbiamo avuto poche chance di segnare per il loro modo di giocare. Tutta la squadra era molto concentrata. Stiamo imparando tante cose da questo tipo di partite. Di nuovo in finale? Possono certamente farlo. È una squadra che può sorprendere ogni avversario. Non è la favorita numero uno, ma per come gioca e gestisce le partite può farlo. Possono segnare un goal e chiudersi. Hanno un grande carattere e un’ottima difesa. Stanno facendo un ottimo lavoro».