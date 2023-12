Inter-Udinese, Inzaghi riflette: Bastoni può influenzare le scelte – Sky

Inzaghi deve fare i conti con una serie di assenze importanti. Le alternative per Inter-Udinese ci sono e tanto dipende dal ritorno di Bastoni. Andrea Paventi informa sulle incertezze.

PUNTO INTERROGATIVO – Simone Inzaghi vuole altri tre punti in campionato per riconfermare il primo posto. Prima, però, è necessario scegliere la formazione migliore per Inter-Udinese. Proprio di questo, su Sky Sport 24, parla Andrea Pavanti: «L’emergenza dell’Inter è a destra. Pavard ha lavorato a parte, così come i due olandesi che non ci saranno per almeno altri 10/15 giorni. A destra chiaramente ci sono dei dubbi e dipenderà anche dalla presenza o meno di Bastoni come titolare in Inter-Udinese. Lui è quello che rientrerà nella sfida ma la valutazione che c’è da fare è se partirà dalla panchina o come titolare. Questo consentirebbe ovviamente ad Acerbi di spostarsi nel suo ruolo naturale di centrale. A quel punto si libererebbe la casella del centro-sinistra di difesa e Carlos Augusto potrebbe tornare fra quelli che posso essere anche l’alternativa a destra se non si partirà con Cuadrado e se Darmian continuerà a giocare come braccetto di destra. A quel punto bisognerà capire se Frattesi può essere anche un’idea per Inter-Udinese. Probabilmente si capirà qualcosa dopo l’allenamento di domani. Però le alternative ci sono, le idee anche. Inzaghi prenderà la decisione finale, anche dopo la rifinitura di sabato mattina».