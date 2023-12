Inter-Udinese: solo due ballottaggi ma non tra pari ruolo per Inzaghi

Inter-Udinese con qualche novità ma senza sorprese da parte di Inzaghi, probabilmente. Le scelte dell’allenatore nerazzurro in vista del prossimo impegno in Serie A terranno conto sia dell’emergenza difensiva sia delle reali opzioni in rosa. Da sciogliere solo due strani ballottaggi

DOPPIO BALLOTTAGGIO – La formazione-tipo dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione si fa fatica a vedere. I recenti infortuni complicano ulteriormente la situazione a tal punto che in Inter-Udinese di Serie A ci si aspetta un’Inter versione Transformers anche in campo. Per l’occasione Inzaghi sta ragionando su alcune rotazioni. Come al solito, possibilmente una per reparto. Difficile fare modifiche in difesa e sulle fasce, mentre tra centrocampo e attacco qualche margine di scelta c’è. In attesa che Inzaghi decida quali titolarissimi far rifiatare, la certezza è che ad Appiano Gentile (CO) ci sono due ballottaggi. Solo due ballottaggi ma non tra pari ruolo. A destra tra il centrale difensivo Yann Bisseck e l’esterno Juan Cuadrado per completare il binario con il jolly Matteo Darmian, che al momento è la prima opzione da terzo. A sinistra tra il centrale difensivo Alessandro Bastoni e l’esterno Carlos Augusto, che è favorito per il ruolo di braccetto con Federico Dimarco quinto. La coppia formata da Carlos Augusto e Cuadrado è in vantaggio dal 1′ per Inter-Udinese, anche per evitare di affrettare il rientro di Bastoni post-infortunio. Come sempre da non escludere altre soluzioni ma sembra davvero difficile che Inzaghi possa improvvisare con rischiosi test in ruoli delicati: Inter-Udinese è una partita da non sottovalutare. Qualche rotazione strategica di Inzaghi sì ma senza sorprese pericolose per la vetta in Serie A.