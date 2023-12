Benarrivo: «Dimarco perfetto nel mio ruolo: ecco perché! Barella…»

Benarrivo promuove l’interista Dimarco quasi a suo erede a livello nazionale. L’ex difensore italiano, intervenuto in collegamento con “Costruzione dal basso” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, spiega perché il numero 32 dell’Inter oggi è il profilo perfetto nel suo ruolo

EREDE NAZIONALE – A domanda specifica sul miglior esterno basso italiano in circolazione Antonio Benarrivo risponde in maniera specifica: «L’esterno mancino dell’Inter sicuramente! Federico Dimarco è il tipico calciatore, il tipico terzino che piace a me. Che poi fa quello che facevamo noi. Il terzino deve essere l’uomo in più in difesa, a centrocampo e in attacco. Dimarco lo fa in maniera perfetta. Difende bene, copre in mezzo al campo e dà una grossissima mano in avanti. E segna anche gol fantastici! Dimarco rappresenta il profilo perfetto di come dovrebbe essere un terzino fluidificante». L’attenzione si sposta più in generale sulla Nazionale Italiana e sul problema in zona gol, per la quale Benarrivo sembra avere la soluzione sempre pescando in casa Inter: «Nicolò Barella è un centrocampista con il vizio del gol (8 reti in 51 partite con l’Italia, ndr) ed è un titolare che può livellare meglio la situazione realizzativa in attacco. Il problema dell’Italia è anche che molti nazionali non giocano titolari nelle proprie squadre di club…». Questa la chiosa di Benarrivo, che potrebbe essere riferita anche a Davide Frattesi, per ora “vice-Barella” nell’Inter…