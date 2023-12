Lautaro Martinez: «Inzaghi allenatore top! All’Inter per vincere. Thuram…»

Lautaro Martinez dopo aver espresso tutta la sua voglia di rinnovare con l’Inter, in un’intervista su Sportmediaset ha parlato anche degli obiettivi stagionali della squadra e suoi personali, ma anche un commento su Simone Inzaghi, il compagno Marcus Thuarm e la lotta scudetto.

OBIETTIVI STAGIONALI – Lautaro Martinez non sceglie tra scudetto e Champions League: «Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo. Juventus prima rivale? La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti come Milan e Napoli».

PERSONALI – Lautaro Martinez parla anche di uno dei suoi tanti obiettivi stagionali: «Realizzare 100 gol? Mi piacerebbe segnare tanto, ma l’importante è che l’Inter vinca. Il mio obiettivo è crescere di livello ogni anno. Io e Thuram come Milito ed Eto’o? No loro hanno fatto la storia dell’Inter, Marcus è arrivato con grande spirito e faremo di tutto per aiutare la squadra fino in fondo».

LOTTA SCUDETTO – Lautaro Martinez conferma il retroscena di qualche giorno fa dopo la vittoria della Juventus col Monza e aggiunge: «Inzaghi caduto dalla sedia dopo la vittoria della Juventus col Monza? Non è caduto (sorride, ndr). Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Una persona straordinaria che dà una chance a tutti, se ci si allena bene poi si gioca. Allenatore top? Sicuramente, ha fatto tre anni incredibile qui vincendo coppe e raggiungendo la finale di Champions. Gli scudetti mancati ci sono rimasti lì ma adesso siamo in piena corsa».

Fonte: Sportmediaset